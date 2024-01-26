KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 20:19
Gsb nin geçmiş alımları hakkında

Geçmişte alınmış gençlik çalışanlarının minimum kpss puanları.

Bu listede Lisans yani şimdiki 5.grup hangisi acaba?

https://pgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/PGM/012014/%C4%B0l%20Bazl%C4%B1%20%C4%B0statistikler%204-B.pdf


İntihalci-girl
Aday Memur
26 Ocak 2024 20:25

8. grup ama bu listede yok bende çok aradım bulamadım

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