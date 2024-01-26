Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


26 Ocak 2024 20:24
arabam bozulduğu için centilmen arkadaşım BMW arabasını
Bana vermek isteyince bir şartla alırım dedim yan koltukta bir adet san Sebastian Gül ve külotlu çorap olacak deyince gülümsedi gülüştük birlikte

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuGibisinSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeÜreme sorunsalı. carrefourdan aldığım xiaomi robot süpürgenin ( teknik servisi mieko ) ankarada teknik servisi yokBurası evlilik forumu mu?Renkler ve Islıklar

Sözlük

Bir yönetmen olsaydınız sizin diziniz nasil olurdu? 7 Charlize Theron 3 kur'an okumak 5 Ekonomi Hakkında Bir Şey Söyle 8 aşk 3 en dramatik şarkı sözleri 2 mandala 1 cerne abbas figürü 1 Çapkın erkek 4 imamlar devlete yüktür 4

Son Haberler

Bakan Kacır: İnsanlı ilk uzay misyonumuzun mutlaka devamı gelecekİsrail, Gazze'de hastaneye saldırdıOtomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKayınvalidesini ve kayınpederini öldüren hükümlü yakalandıAYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı