Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ocak 2024 21:41
Tayin Hakkı

Merhabalar ben yeni atama öğretmenim. Adaylığım sürüyor. Evlendiğim zaman eşim memur olursa örnek öğretmen ya da hemşire vs. Ben tayin isteyebilir miyim? Bu süreç nasıl işliyor? Bilen hocalarımız yardımcı olabilir mi?


harmemrah.61
Aday Memur
26 Ocak 2024 21:46
sözleşmeli öğretmen kadroya geçmeden ( 3 yıl bitince kadroya geçilir) aile birliği mazeret ataması yapamaz ancak eş de sözleşmeli öğretmen ise birbirlerinin yanına tayin isteyebilirler.

goztepe1923
Aday Memur
26 Ocak 2024 21:47

3 yılın dolmadan tayin isteyemezsin evlensen bile.

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