Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Ocak 2024 21:43
Engelli Memur Emekliğinde Hizmet Yılı, Kıdem Yılı ve İkramiye Yılı ?

Engelli Memur Emekliğinde Hizmet Yılı, Kıdem Yılı ve İkramiye Yılı tavandan mı hesaplanıyor ? Yoksa 18 yılda emeklilik hakkı kazanan bir engelli memurun Hizmet Yılı, Kıdem Yılı ve İkramiye Yılı 18 Yıl olarak mı hesaplanıyor ? Hem 5434 için hem de 5510 için soruyorum. Bir diğer konu 5510 da çalıştıkça emekli maaşı yükseliyor. 18 yıl dan emeklilik aylığı çok az miktarda oluyor. Engelli memur emekliliği için bunların hepsini tavandan gösteren bir kanun çıkmasını hep birlikte talep etsek nasıl olur ?

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