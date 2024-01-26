Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2024 21:50
112 komuta 12 saat sistemi
Komutada çalışan arkadaşlar 12 saat sistemine geçilecekmiş bilgisi olan var mı

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