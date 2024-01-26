Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2024 21:56
Muhalefet 5510 nu iptal etme sözü veriyor mu ?

Muhalefet 5510 nu iptal etme sözü veriyor mu ? Vermeli bence. Çok oy kazanır.

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