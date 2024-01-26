Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 22:14
Parti üyeliği
Haberim olmadan bir parti üyeliğim yapılmış e devletten iptal ettim.Bir sorun teşkil eder mi

E.Kayı Han
Editor
26 Ocak 2024 22:54

Yine de savcılığa suç duyurusunda bulunun. Her ihtimale karşı.

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