Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 23:09
Sözleşmeli Personel Askerlik Yıllık İzin Hakkı

Merhaba Kurumda 9 ay sözleşmeli olarak çalışmaktayım şubatta askere gideceğim döndüğümde yıllık izinim 3 ay sonra mı gelecek yoksa yeniden 12 ay beklemek mi zorundayım

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