Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Ocak 2024 23:50
Kanser hastasi memur emeklilik
Ben onkoloji hastasiyim. %41 engel oranim var. 2021 eylulde cikan yonetmelige gore kanser hastalarinin emekli olabilmesi icin agir duzeyde calisma gucu kaybi %60 gerekli. Bu sebeple emekli olamiyorum. Benzer durumda olan kisiler var mi?

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