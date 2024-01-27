Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2024 00:27
İKM ALIMLARI

Beyler s.aleykum 81 kpss puanı ile en son ki ikmye başvuru yaptım güzel bir mülakat geçmesine rağmen elendim. Yakınlarda yine bir ikm alımı olacak diyorlar aynı puanla başvuru yapmayı düşünüyorum ama kesinlikle torpil vs yapmayacam bu konuda katıyım. Sizce hiç şansım var mı yoksa başka yerleri mi deneyeyim hayırlı günler

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