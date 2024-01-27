Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ocak 2024 09:26
promosyon
İbb, yapı kredi ile yapacağı anlaşma neticesinde ibb çalışanlarına 115.000 TL promosyon verileceği konuşuluyor, dipnot ibb 2022 yılında promosyon aldı, konu teyite muhtaç ancak sosyal medyada konu ile ilgili olarak paylaşımlar yapılmaya başlanmış,

polis_
Aday Memur
27 Ocak 2024 12:19
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