Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2024 11:47
Kınama
Disiplin cezası vermeye gerekli olmadığına diye karar çıktı. Görevde yer değişikliği kararı kabul olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum

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