Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2024 12:39
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım cömert Atatürk'ün heykelini dikti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım cömert Atatürk'ün heykelini almaata ya dikti.


gazanya
Daire Başkanı
27 Ocak 2024 12:41

Sanatseverler,sanatla ugrsanlar,Atatürk'ü sevenler ,herkes heykel görsün.ataturk heykeli nasılmış gayet güzel yapmışlar valla.


gazanya
Daire Başkanı
27 Ocak 2024 12:43

Kurbanın devrik lideri Fidel kastroda daha önce Atatürk'ün altından büstünü yapmış ve kurbanın başkenti havananin ortasına dikmiş.fidrl büst yaptirmis, cömert heykelini dikmiş


gazanya
Daire Başkanı
27 Ocak 2024 12:44

Çok güzel bir Atatürk heykeli eline sağlık Kasım cömert.

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