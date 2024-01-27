Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 12:47
Editör swat burası önemli iyi oku

Burada sözde polisleri savunduğunu yazıyorsun ancak 2. Şark sorunu, Çalışma saatleri ve şartları, mobing, atamalarda mazaretlerin değerlendirilmemesi, polisin emeklilik sorunları gibi en öenmli konuları memurlar.nette haber yaptıramıyorsun. Ekfo ya bak örnek al kendine. Bu işler algı yapmayla, hayal satmayla, trollerle birlikte hareket etmeyle olmaz. 20 yıldır müdürler hariç polis lehine birşey olmadı. Bak öğretmenlere, sağlıkçılara ve diğer memurlara çatır çatır özlük hakları lehlerine gelişiyor. Sende bir zahmet icaat yap

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