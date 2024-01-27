özel sektör derece kademe ilerlemesi

öğretmenliğe atanmadan önce rehabilitasyon merkezinde 2 yıl çalıştım. hizmet birleştirme yaptım kadroya geçtikten sonra hizmet puanı verildi . bu çalışma sürem kazanılmış hak aylığına işlenmiş ancak 1 kademe verilmemiş. rehabilitasyon merkezinde ünvanım uzman öğretici/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olarak geçiyor belgede. öğretmen olarak çalıştım . tekrar dilekçe versem kademe verilir mi . kazanılmış aylık hakka işlenmiş sonuçta anlayamadım bir türlü

öğretmenliğe atanmadan önce rehabilitasyon merkezinde 2 yıl çalıştım. hizmet birleştirme yaptım kadroya geçtikten sonra hizmet puanı verildi . bu çalışma sürem kazanılmış hak aylığına işlenmiş ancak 1 kademe verilmemiş. rehabilitasyon merkezinde ünvanım uzman öğretici/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olarak geçiyor belgede. öğretmen olarak çalıştım . tekrar dilekçe versem kademe verilir mi . kazanılmış aylık hakka işlenmiş sonuçta anlayamadım bir türlü