Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ocak 2024 14:03
Oyak Vakıfbank sarı kart

Vakıfbank'tan sarı kart almak istiyorum acaba kredi puanı göz önünde oluyormu vermeme ihtimalleri varmi

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