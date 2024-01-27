Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ocak 2024 14:03
Zorunlu hizmet affından önce zorunlu hizmetini bitirenlere 2 yıla 1 kademe

Arkadaşlar zorunlu hizmetimi 2022 de bitirdim. Geçen sene MEB zorunlu hizmet affını getirdi ve ben şimdi 2 yıla 1 kademe alamayacak mıyım sonuçta kendi hakkımla zorunlu hizmetimi bitirdim

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler neden birbirine düşmanBaşöğretmenler ek dersi de arttırımlı alabilmeliEvi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.Büyükşehirde çalışan memurlara kira yardımıAday öğretmen sağlık özrü tayiniÖğretmenlik mi polislik mi400 Şube MüdürlüğüDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?Neyi bekliyoruz hocam?

Sözlük

İnci Taneleri 2 cerne abbas figürü 1 tembel 3 özlemek 1 kazma 1 sanal kumar bağımlılığı 1 40 lı yaşlardaki kadınlar 1 işgal mi fetih mi sorunsalı 3 eskiler mi güzeldi? 1 kiralık katil 3

Son Haberler

Aracın üzerinde unutulan paralar yola saçıldıÜç ilin emniyet müdürü değiştiAK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyorMotorine büyük bir zam daha geliyorNaci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı