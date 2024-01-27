Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ocak 2024 14:43
Görevde Yükselme Atama Duyurusu Bekliyoruz

Mayısta sınav ilan edildi 260 gün geçti.

Temmuzda sınav yapıldı 203 gün geçti.

İtiraz süreci bitti artık daha fazla bekletilecek bir durum yok. İlan üzerinden 8 ay geçmişken pazartesi günü atama duyurusunu bekliyoruz. Herkes için hayırlısı olsun.


ç_karlos
Aday Memur
27 Ocak 2024 15:17

temenni veya beklenti mi yoksa pazartesi açıklanacak mı?

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