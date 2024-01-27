KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Ocak 2024 15:15
GSB gençlik çalışanı mülakat hazırlık

Genel mevzuat, bakanlık mevzuatı, yönetim ve organizasyon, gönüllülük yönetimi......

tüm bu mevzuatlara nasıl ulaşabilirim ?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
27 Ocak 2024 15:27

Bakanlık web ine baktın mı kanka orda vardır muhtemelen


İntihalci-girl
Aday Memur
27 Ocak 2024 15:30

baktım ama karmaşık biraz direkt istenen başlıklar yok mevzuatın içinden bulmak gerekiyor sanırım

Mehmet-şeker, 15 dk. önce

Bakanlık web ine baktın mı kanka orda vardır muhtemelen


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
27 Ocak 2024 15:37

Aynen öyle olsa gerek

İntihalci-girl, 12 dk. önce

baktım ama karmaşık biraz direkt istenen başlıklar yok mevzuatın içinden bulmak gerekiyor sanırım


İntihalci-girl
Aday Memur
27 Ocak 2024 15:38

hiç çalışasım yok ya insan üşeniyor yoruluyor

Mehmet-şeker, 5 dk. önce

Aynen öyle olsa gerek

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