kpss tek-çift yıllarda soru tarzı farklılığı var mı?

kesinlikle var. tekli yıllarda sadece gk-gy sınavına giren sayısı çok çok düşük olduğundan ve p3 atamalarında da kullanılmadığından sorular çiftli yıllara göre daha kolay gelir. çiftli yıllarda ise tüm bölümlerde girenlerin sayısı çok fazla olduğundan yani tam bir eleme sınavı olması gerektiğinden dolayı daha zordur. gk sorularına bakarsan çiftli senelerde daha kıyıda köşede olan bilgileri soruyorlar. tekli yıllarda ise daha genel bilgileri soruyorlar. aynı şekilde türkçe ve matematik soruları da böyle. 2022 sınavına çalışırken çıkmış soruları çözdüm. 2020'nin türkçesi 2021'e göre bayağı zordu. 2022'nin iptal sınavında türkçe sorularının çoğu anlaşılmazdı. yeni yapılan sınavda ise türkçe bir tık daha kolay ama bu seferde matematiği zorlamışlardı. 2023'e kıyasla 2022 gk-gy çok daha zor bir sınavdı. gerçi 2022 tüm kpss sınavları içerisinde en zoruydu. bana öyle geliyor ki muhtemelen 2024 tüm kpss sınavları içerisinde en zoru olacak. özel sektörün köle zihniyeti, devletin memurların maaşlarını kısmen iyileştirmesi, memuriyetin rahat ve garanti iş olmasından dolayı ve ayrıca 2022-2024 arasında çok fazla personel alımından dolayı 2024 lisans kpss'ye muhtemelen 1,5 milyon civarı kişi girecektir. 1,5 milyon kişiyi ise zorlu bir eleme sınavı bekleyecek. sağlam çalışmak lazım.