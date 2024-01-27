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Editörler : Lanet


27 Ocak 2024 16:35
Bizim Koğuşçu

Bizim Koğuşçu

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Sultan Sâki(sâqi) Merhaba;

Bütün gün anılarımı toplar anlatırdım babanıza

Hiç de esirgemeden vaktini beni dinlerdi babanız

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Size ayırdım bu kez anımı Sevgili Aşkın Sultanı

Yanık kazandibi tatlı aldım az evvel gold kahve ile

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Kahve tutkunuyum ben sert içimli olan kahve severim

Türk kahvesi illa damla sakızlı olacak az şekerli

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Lokum sevmem pek kahvenin yanında olursa badem çerez

Antep fıstığıda severim ama elbet Siirt'inki başka

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Ekmek Menzil köyü ekmeği olacak tabi yanına çorba

İşte o hiç bitmeyen Menzil çorba var ya bulgur çorbası

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Özledim yine oraları köyleri ve bağları pekmezi

Bizim koğuşçumuz vardı Markat kapısında kendi bekçi

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Az kalmadım dedem Koğuşçunun yanında Aşkın Sultanı

Biliriz biz bu işleri, Sevgiyle muhabbetle işleri

Meczup Barış

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