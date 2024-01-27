Bizim Koğuşçu
-
Sultan Sâki(sâqi) Merhaba;
Bütün gün anılarımı toplar anlatırdım babanıza
Hiç de esirgemeden vaktini beni dinlerdi babanız
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Size ayırdım bu kez anımı Sevgili Aşkın Sultanı
Yanık kazandibi tatlı aldım az evvel gold kahve ile
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Kahve tutkunuyum ben sert içimli olan kahve severim
Türk kahvesi illa damla sakızlı olacak az şekerli
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Lokum sevmem pek kahvenin yanında olursa badem çerez
Antep fıstığıda severim ama elbet Siirt'inki başka
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Ekmek Menzil köyü ekmeği olacak tabi yanına çorba
İşte o hiç bitmeyen Menzil çorba var ya bulgur çorbası
-
Özledim yine oraları köyleri ve bağları pekmezi
Bizim koğuşçumuz vardı Markat kapısında kendi bekçi
-
Az kalmadım dedem Koğuşçunun yanında Aşkın Sultanı
Biliriz biz bu işleri, Sevgiyle muhabbetle işleri
Meczup Barış
Bizim Koğuşçu
-
Sultan Sâki(sâqi) Merhaba;
Bütün gün anılarımı toplar anlatırdım babanıza
Hiç de esirgemeden vaktini beni dinlerdi babanız
-
Size ayırdım bu kez anımı Sevgili Aşkın Sultanı
Yanık kazandibi tatlı aldım az evvel gold kahve ile
-
Kahve tutkunuyum ben sert içimli olan kahve severim
Türk kahvesi illa damla sakızlı olacak az şekerli
-
Lokum sevmem pek kahvenin yanında olursa badem çerez
Antep fıstığıda severim ama elbet Siirt'inki başka
-
Ekmek Menzil köyü ekmeği olacak tabi yanına çorba
İşte o hiç bitmeyen Menzil çorba var ya bulgur çorbası
-
Özledim yine oraları köyleri ve bağları pekmezi
Bizim koğuşçumuz vardı Markat kapısında kendi bekçi
-
Az kalmadım dedem Koğuşçunun yanında Aşkın Sultanı
Biliriz biz bu işleri, Sevgiyle muhabbetle işleri
Meczup Barış