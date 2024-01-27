Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 17:09
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Hk

Merhaba arkadaşlar Tes yürürlülüğe girdiğinde emekli olduktan sonra toplu ikramiye Alamayacak mıyız bilgisi olan varmı? Maaşa ek maaş gibi yatırılacak diye duydum. Bes veya Oyak'a girmezsek ne olur açıklar mısınız?

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