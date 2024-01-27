Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2024 17:12
Kadrolu Att'yim, önlisans sekreterliğe atanabilir miyim?

ATTyim 2 yıldır, kadroya aldılar. Yeni kpss ile önlisans tıbbi sekreterliğe atanabilir miyim beklemeden? Bi de bunu askerdeyken yapabilir miyim?

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