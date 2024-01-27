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Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2024 17:24
Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından yaptığı açıklamada; önümüzdeki ay itibarıyla 15 bin hemşire, 8 bin sürekli işçi olmak üzere 35 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi diye duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/1091000/saglik-bakanligi-35-bin-yeni-personel-alacak.html


beurak0000
Aday Memur
27 Ocak 2024 17:42
çok yanlış bir sayı 12 bin diğer branslara nasıl yetsin
Toplam 1 mesaj

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