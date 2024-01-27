Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 17:25
Asalet tasdik olmadan, istifa etmek

asaletim henüz tasdik olmadan sözleşmeli memurluğa geçmeyi düşünüyorum istifa edersem bı sorun olur mu ve 3 yıl şartını deldiğim için tazminat ödemek zorunda kalır mıyım teşekkür ederim saygılarımla


brkklgs
Şef
27 Ocak 2024 19:05
sözleşmeli memurluğa geçersin bekleme süresi yok ama tazminat ödersin okulda yapılan masrafı 6 ya böl her hizmet süren için ödemen gereken 1 yılı düş

memuraday-y
Şef
27 Ocak 2024 21:13

Hangi kuruma geçicen ?


Memurbeyy65
Aday Memur
27 Ocak 2024 21:16
emniyetten kültür turizme
memuraday-y, 2 gün önce

Hangi kuruma geçicen ?


memuraday-y
Şef
27 Ocak 2024 21:23

Geçebilirsin. Sorun yok.


memuraday-y
Şef
27 Ocak 2024 21:25

Kadrolu ile sözlesmelının prosedürleri farklı çünkü.


mutsuz17
Daire Başkanı
27 Ocak 2024 22:34

Geçebilirsiniz , asaletin istifaya ve sonraki sözleşmeli atamaya etkisi olmaz . Asalet istifa ilişkisi sadece şu durum için geçerli , eğer asalet tasdik olduktan sonra istifa ederseniz , istifa ettiğiniz kuruma ileride tekrardan çalışmak için dilekçe verebilirsiniz ( emniyet geri dönüşü kabul etmiyor , mebde eskiden o sene alınacak kadrolu alımın yüzde 1 i kadar olan kısmı kadar kadro açıyordu ). Yani emniyette hiçbir önemi yok , istifa edip diğer kurumda sözleşmeli olarak başlayabilirsiniz .

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