Asalet tasdik olmadan, istifa etmek

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
'Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi'Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecekVan'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandıBakan Göktaş'tan 'kelebek hastası' Ayaz'a sürpriz ziyaretMuğla'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi 30 gündür aranıyor
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci