Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 17:50
Çakılı kadro

Eşim üniversite kyk?da kadrolu güvenlik görevlisi olarak çalışıyor fakat çakılı kadro olarak mı geçiyorlar bilgim yok bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?


samet_kaya
Aday Memur
27 Ocak 2024 18:30
Çoğu universite cakili kadro isini bitirdi gidebilirsin diyor fakat gidecegin yer alırsa. ama eşinizi alacak yok adamını bulamadığınız sürece yok. Yani egm unv leri çakılı kadro olarak görüp direk gih lik veriyor. cunki nakil atama kadronuz yok. Yani atanacagi yerin boş kadro açması lazım oda zor
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