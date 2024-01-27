Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2024 18:00
Sözleşmeli Personel alımana başvuru yapıldı. Ama gidilmezse ne olur.

Kardeşim Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli 4b. Hemşire alımına başvuru yaptı puanı yüksek olduğundan atanma ihtimali var. Fakat Sağlık Bakanlığının ilanı gelmek üzere kendisi pişman oldu tercih verdiğine eğer Milli Eğitim Bakanlığının alımına kazanır ve gitmezse bir sorun olur mu? Sağlık Bakanlığının alımında bir sıkıntı yaşanır mı? Yani bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığına sözleşmeyi imzalamadığı sürece bir şey olmaz diye biliyorum. Bundan dolayı bilgi almak istedim arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilgi verirseler sevinirim. Teşekkürler.

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