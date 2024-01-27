Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2024 18:10
Sözleşmeli Mill Eğitim Bakanlığına tercih verildi ama gitmek istemiyor bir sıkıntı olur mu?

Kardeşim Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli 4b. Hemşire alımına başvuru yaptı puanı yüksek olduğundan atanma ihtimali var. Fakat Sağlık Bakanlığının ilanı gelmek üzere kendisi pişman oldu tercih verdiğine eğer Milli Eğitim Bakanlığının alımına kazanır ve gitmezse bir sorun olur mu? Sağlık Bakanlığının alımında bir sıkıntı yaşanır mı? Yani bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığına sözleşmeyi imzalamadığı sürece bir şey olmaz diye biliyorum. Bundan dolayı bilgi almak istedim arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilgi verirseler sevinirim. Teşekkürler.

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