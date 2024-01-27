Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ocak 2024 18:51
30 Ocak'taki Seçim Beyannamesinde Kira Yardımı Açıklanır mı?

AKP 30 Ocak Salı günü seçim beyannamesini açıklayacak. Kira Yardımı sizce açıklar mı? Duyumu olan var mı?

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