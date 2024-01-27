Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2024 19:20
Yasayla kadroya geçenlerin tayin hakkı ne zaman? 1 yıl sonra mı, 3+1 yıl sonra mı?

Geçen sene yasayla kadroya geçenlerin tayin hakkı ne zaman? 1 yıl sonra mı, 3+1 yıl sonra mı?

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