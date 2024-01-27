KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2024 19:22
Lisans hemşire sapma

Evet arkadaşlar 15 bin hemşire alınacak ve bunun yaklaşık 13 bine yakini lisans hemşire olacak sizce sapma ne kadar olur 30k ya sapar mi


Kpsbirincisi
Genel Müdür
27 Ocak 2024 19:34

Maksimum iki katı olur bence. 25 26 k


Ylmzonur
Aday Memur
27 Ocak 2024 19:35

Kardeşim iki katı ne alaka 10200 atandı zaten 13 bin kişi daha alınacak 24 bine yakın lisans hemşire alınmış olacak sen 25-26 diyon :)

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Maksimum iki katı olur bence. 25 26 k


Cernozturkk
Aday Memur
27 Ocak 2024 20:12

Arkadaşlar puanlar kaça düşer


Kpsbirincisi
Genel Müdür
27 Ocak 2024 20:12

Hii pardon, ben biraz yanlış anladım galiba. Dediğin gibiyse 30 bine kadar sapma olabilir, üniversiteler de aldı onlari da sayarsan 30 a yaklaşır zaten.

Ylmzonur, 2 saat önce

Kardeşim iki katı ne alaka 10200 atandı zaten 13 bin kişi daha alınacak 24 bine yakın lisans hemşire alınmış olacak sen 25-26 diyon :)


Cernozturkk
Aday Memur
27 Ocak 2024 20:15

Güncel sıralamamız mı 30k yakın olursa yoksa şun yazılan sıralama mı

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Hii pardon, ben biraz yanlış anladım galiba. Dediğin gibiyse 30 bine kadar sapma olabilir, üniversiteler de aldı onlari da sayarsan 30 a yaklaşır zaten.


Ylmzonur
Aday Memur
27 Ocak 2024 20:25

Şu an yazılan 30k sıralama hocam güncel değil


Cernozturkk
Aday Memur
27 Ocak 2024 20:26

Teşekkür ederim,puanlar kaça düşer acaba

Ylmzonur, 49 dk. önce

Şu an yazılan 30k sıralama hocam güncel değil

Toplam 7 mesaj

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