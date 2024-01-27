KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Ocak 2024 20:39
Sağlık bakanlığının önceki alımlarında bilgisayar teknisyenine bölümüne bilgisayar programcılığından

Sağlık bakanlığının yeni alımı gelicek. ben önceki alımı inceledim ama bilgisyar teknisyeni olarak yazılan bölümlerde bilgisayar programcılığı yok. Dengi olarak kabul edilmiyormu bu bölüm


Die4Freedom
Aday Memur
27 Ocak 2024 21:05

Edilmiyor.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/3 Milli Eğitim Bakanlığı Tercih KılavuzuMeb 3001 başvurusuDanıştay Memur AlımıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.HAGB memuriyete engel mi?Meb Büro Personeli AlımıHAGB Memuriyete engel mi?Kazai rüşt ve KPSS hakkında yardım?KİT Muhasebeci mi , yoksa Üniversite Büro personeli mi?Gazi Üniversitesi yedek sonuçları açıklandı.

Sözlük

sonradan görme 2 peter madsen olayı 1 veda busesi 1 Minyon 6 kaydırma yapmak 1 kiralık katil 3 Aile olmak 1 çirkin olmak 6 gün batımı 2 uzaylı olsan dünyayı nasıl istila edersin 4

Son Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyorBurak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması: Kazanan Galatasaray olmuşturYalova'da zehirlenme şüphesi: 20 işçi hastanelik olduTicaret Bakanlığı başmüfettişlikleri ve TÜBİTAK'a atamaKayserispor'da Burak Yılmaz coşkusu

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı