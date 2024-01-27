Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 20:59
Emekli Polislerin hak mücadelesi

Memurlar Net bu mücadelemizi haber yapın polis bu ülkenin savunmasında canla başla mücadele eden fedakar bir teşkilat tır. Siyasilerimiz den isteğimiz polis emeklilerine sahip çıkmaları . Bizler nasıl ailemizi ve bütün sevdiklerimizi bırakıp canla başla vatan için şehit ve gazi olduysak devlette bize sahip çıkması lazim


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
27 Ocak 2024 21:02
bugün emekli astsubaylar eylem yapmış geçinemiyoruz diye ki onlar oyaktan nerden baksan bi eve yakın para almış adamlar sizde örgütlenin toplanın burdan sizi kim duyacak
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