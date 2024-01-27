Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 21:00
izin dönüşü başlama saat süresi
izin dönüşü başlama yapıldığında süre şartı var mı örneğin 8 5 başlatma veya 12 saati aşamaz bunla ilgili yönetmelik varmı acaba

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