Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 21:00
İzin dönüşü başlama yaparken, saat önemli mi?

izin dönüşü başlama yapıldığında süre şartı var mı örneğin 8 5 başlatma veya 12 saati aşamaz bunla ilgili yönetmelik varmı acaba


fng14
Şef
28 Ocak 2024 08:51

Bununla ilgili olarak bildiğim kadarıyla herhangi bir mevzuat hükümü yok ancak tüm devlet kurumlarında bir sorun ödülü gibi bizde de mesai başlangıcı saat 08.00 kabul edilir ve izin/rapor/refakat izni vb. durumların sonunda işe başlayacağın gün saat 08.00 mesai ye gitmen gerekir

Ama grubun o gün geceye geliyordur sana derler ki geceye gruba gel olabilir yada grubun ertesi geceye geliyordur sana gündüz gel ertesi gece grubuna geç diyebilir bu kısım idari büro/birim amirinin elinde olan bir konu

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