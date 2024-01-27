İzin dönüşü başlama yaparken, saat önemli mi?

Bununla ilgili olarak bildiğim kadarıyla herhangi bir mevzuat hükümü yok ancak tüm devlet kurumlarında bir sorun ödülü gibi bizde de mesai başlangıcı saat 08.00 kabul edilir ve izin/rapor/refakat izni vb. durumların sonunda işe başlayacağın gün saat 08.00 mesai ye gitmen gerekir

Ama grubun o gün geceye geliyordur sana derler ki geceye gruba gel olabilir yada grubun ertesi geceye geliyordur sana gündüz gel ertesi gece grubuna geç diyebilir bu kısım idari büro/birim amirinin elinde olan bir konu