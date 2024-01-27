Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2024 21:34
Ocak 2024 İller Arası Tayin - Etlik ve Bilkent

60 kişilik kadro açan Etlik Şehir Hastanesi ve 150 kişilik kadro açan Bilkent Şehir Hastanesi'ni sırasıyla ilk ve ikinci tercih olarak yazdım. Hizmet puanım 7101. Gelme olasılığı nedir?

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