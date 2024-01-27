Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2024 21:34
Tds alımında puanlar kaça düşer kacinci siralamaya kadar alim olur önceki alimda siralama nasildi

Tds alımında puan kaca düşer


fatodemiş
Memur
27 Ocak 2024 21:53
Hemşire ve işçiyi düştükten sonra alınacak toplam sağlık personeli 12 bin. 38 branş olduğunu düşünürsek (bence att çok olacak) tıbbi sekreter en fazla 800 kişi alınır. Puanın 80 in altında düşmesi imkansız

sankimm
Şube Müdürü
27 Ocak 2024 23:11

2022 yılından bu yana toplam kac tds alimi olmuştu acaba toplu olarak bulamadım da

Toplam 2 mesaj

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