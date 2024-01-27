Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ocak 2024 22:08
Önlisans muvazzaf astsubaylık

Önlisans kpss ile muvazzaf astsubaylıkta mülakatlara kaç puanla çağırıldınız? ve acaba hangi bölümün mülakatlarına katılmaya hak kazandınız? Ben de buna göre kafamda puan aralığını belirleyeceğim de.

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