Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ocak 2024 22:16
75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylık

Bilgisayar programcılığı mezunuyum 75-80 puan aralığında muvazzaf astsubaylık için mülakata çağırılmaya yeter mi?

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