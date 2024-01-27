Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Ocak 2024 22:17
Ücretsiz izinde Eş durumu tayini

Arkadaşlar çevre şehircilik personeliyim. Ücretsiz izindeyken eş durumu tayini dilekçesi verebiliyormuyuz. Eş durumu tayinimiz ücretsiz izindeyken çıkıyor mu? bilgi verebilirseniz sevinirim.

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