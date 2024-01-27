Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2024 22:22
feragat edip tekrar geri dönme
merhaba arkadaşlar 4 b sözleşmeli kazanıp feragat ettikten sonra dilekçe verip geri dönebiliyormuyuz böyle bi şansımız var mı

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