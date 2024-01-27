Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 23:25
BURDUR-UŞAK Hakkında
Bu şehirlerdeki meslektaşlarım. Şehir merkezi ve polislik anlamında nasıldır. Asayiş Yoğunluğu, iş yükü ve çalışma sistemi nasıldır

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