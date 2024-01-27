Burdur ve Uşak hakkında

Uşak merkez çok kötü işi yoğun lojman var görünüyor ama oturulacak lojman yok kimse oturmuyor .. ilçeler Banaz merkeze yakın işi yoğun .. eşme merkeze uzak işi yoğun diğer ilçeler iş yok denecek gibi .. uşağı tavsiye etmem ..

Uşak merkez çok kötü işi yoğun lojman var görünüyor ama oturulacak lojman yok kimse oturmuyor .. ilçeler Banaz merkeze yakın işi yoğun .. eşme merkeze uzak işi yoğun diğer ilçeler iş yok denecek gibi .. uşağı tavsiye etmem ..