Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 23:25
Burdur ve Uşak hakkında

Bu şehirlerdeki meslektaşlarım. Şehir merkezi ve polislik anlamında nasıldır. Asayiş Yoğunluğu, iş yükü ve çalışma sistemi nasıldır


mengok
Şube Müdürü
29 Ocak 2024 12:36
Uşak merkez çok kötü işi yoğun lojman var görünüyor ama oturulacak lojman yok kimse oturmuyor .. ilçeler Banaz merkeze yakın işi yoğun .. eşme merkeze uzak işi yoğun diğer ilçeler iş yok denecek gibi .. uşağı tavsiye etmem ..
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