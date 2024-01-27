Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2024 23:46
Aksaray hakkında

Merhabalar, genel bilgi ve lojman bilgisi verebilir misiniz


MaRiNa007
Aday Memur
28 Ocak 2024 00:10

Kadro berbat çalışma şartları berbat çok yoğun ve az personel ona göre iyi araştır

Toplam 1 mesaj

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