Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ocak 2024 23:57
Kolesterol Sınıf Değişikliği

Merhaba,

Yüksek kolesterol ve trigliseridim var (400 üzeri), doktorum düşmeyeceğini söyledi;

TSK Sağlık Yönetmeliği Md. 41;

B) 1. Kalıcı hipotiroidi, hipoparatiroidi gibi kişinin çalışma gücünü bozan, şekil ve/veya fonksiyon bozukluğu

yapmış, iç salgı bezlerinin kronik hastalıkları ve sekelleri, fenilketonüri hariç aminoasit metabolizma hastalıkları, glikojen depo hastalıkları gibi depo hastalıkları, beslenme ve/veya lipid düşürücü ilaç kullanılmasına rağmen düşmeyen ailesel hiperlipidemiler ve tıbbi tedaviye rağmen klinik ve biyokimyasal remisyonun altı aydan daha uzun süre sağlanamadığı tirotoksikozlar.

Sormak istediklerim;

- Hastalığım madde 41-B? ye girer mi ?

- Hastalığım madde 41-B ye girdiği takdirde sınıf değiştirmek için nasıl bir yol izlemeliyim, daha önceden bu maddeden sınıf değiştiren var mıdır.

Teşekkürler

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