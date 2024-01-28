yeni atanan hemşire temel olarak neyi bilmeli?

Merhaba. Özellikle aktif çalışan hemşire arkadaşlara soruyorum. Ben 2023 hemşirelik lisans mezunuyum. Damaryolu, kan alma vs. gibi işlemleri biliyorum. Ama teorik olarak zayıfım. İnsan ister istemez unutuyor. Önümüzdeki 2-3 ayda hangi konulara göz gezdireyim? Yeni atanan bir hemşire sıfır bilgiyle gitmemek için önümüzdeki kısa zamanda ne yapmalı?

Merhaba. Özellikle aktif çalışan hemşire arkadaşlara soruyorum. Ben 2023 hemşirelik lisans mezunuyum. Damaryolu, kan alma vs. gibi işlemleri biliyorum. Ama teorik olarak zayıfım. İnsan ister istemez unutuyor. Önümüzdeki 2-3 ayda hangi konulara göz gezdireyim? Yeni atanan bir hemşire sıfır bilgiyle gitmemek için önümüzdeki kısa zamanda ne yapmalı?