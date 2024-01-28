Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2024 00:19
Kamu sözleşmeli personelin sözleşmeli geçiş

Adalet Bakanlığında sözleşmeli fizyoterapist olarak çalışmaktayım. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli fizyoterapist alımına başvuru yapabilir miyim aynı KPSS puanı ile

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