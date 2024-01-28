Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2024 00:47
Evrak teslimi sonrası gitmemek

Merhabalar ,

Üniversite hastanesine sözleşmeli personel olarak yerleştim.(sağlık teknikeri olarak)Evrak teslimi yaptım.Göreve çağırdıklarında gitmesem bakanlığın bugün duyurduğu alımla yerleşsem işe başlangıçta problem olur mu?

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