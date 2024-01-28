Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2024 00:52
4B Sözleşmeli Personel Sınıf Değişikliği
X Bakanlığına Lise Kpss İle Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ( GİH ) Olarak Atandım Yine ( GİH) Olarak Büro personeli için istenen şartları karşılamam takdirinde Sınıflar arası geçiş yapabilir miyim

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