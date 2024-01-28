KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ocak 2024 01:08
Mühendislikten işletmeciye geçiş

Merhaba, kamuda çalışmakta olan bir mühendis işletme diplomasını kullanarak YENİ BİR KPSS PUANI İLE işletme nitelik kodlu bir memurluğa atanabilir mi? Alt ünvan üst ünvan muhabbeti burada olur mu?

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